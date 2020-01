Fiorentina, ora è ufficiale: Boateng in prestito al Besiktas (Di venerdì 31 gennaio 2020) La Fiorentina ha comunicato la cessione di Boateng in prestito al Besiktas: la nota ufficiale del club viola La Fiorentina ha ufficializzato il trasferimento di Kevin-Prince Boateng in prestito al Besiktas, dopo appena sei mesi dal suo arrivo in maglia viola. «ACF Fiorentina comunica di aver ceduto, a titolo temporaneo, i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Kevin Prince Boateng al Besiktaş Jimnastik Kulübü», si legge nel comunicato. Leggi su Calcionews24.com calcionews24

