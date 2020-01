Festival di Sanremo, Tiziano Ferro devolve l’intero cachet in beneficenza (Di venerdì 31 gennaio 2020) Tiziano Ferro nel cast fisso del prossimo Festival di Sanremo è una delle presenze più attese di tutta la kermesse. È ancora, in parte, incerto ciò che il cantante di Latina farà sul palco dell’Ariston, ma sappiamo già che si esibirà in un medley dei suoi più grandi successi, duetterà con Massimo Ranieri e presenterà Ferro, il documentario a lui dedicato che sarà disponibile tra qualche mese su Prime Video. Non è da escludere qualche incursione in veste di presentatore (considerata la capacità da showman di Tiziano) ed è in dubbio la distribuzione dei suoi interventi (varie finestre durante la serata o un unico show a puntata?). Quel che oggi invece è certa è la decisione di Tiziano di devolvere il suo intero cachet in beneficenza. 250 mila euro circa L’ufficio stampa del cantante ha infatti fatto sapere che l’intero cachet di Tiziano sarà devoluto in beneficenza a cinque ... thesocialpost

