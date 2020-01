Disintegration: l'fps del co-creatore di Halo entra oggi in open beta (Di venerdì 31 gennaio 2020) La beta pubblica multigiocatore di Disintegration inizia oggi su PS4, Xbox One e PC (Steam). La beta sarà aperta dalle 19:00 del 31 gennaio fino alle 8:59 del 2 febbraio e permetterà ai giocatori di provare due delle tre frenetiche modalità multigiocatore che saranno disponibili al lancio del gioco completo.In Retrieval, la prima modalità di gioco, 2 squadre competeranno in 2 round. In ognuno di questi una squadra cercherà di portare a destinazione un oggetto che potrà essere trasportato solo dagli uomini a terra mentre l'altra squadra sarà in difesa. Nella seconda modalità, Control, le 2 squadre si contenderanno il dominio di vari punti sulla mappa. I giocatori dovranno assicurarsi che le loro truppe a terra restino in vita e all'interno della zona di controllo, unico modo per accumulare punti e vincere la partita. Ci troviamo di fronte al nuovissimo progetto ideato dalla nuova ... eurogamer

Eurogamer_it : Dal co-creatore di #Halo arriva #Disintegration e oggi tutti potranno provarlo - cyberanimax : Partirà questo pomeriggio la beta tecnica di Disintegration, il nuovo FPS sviluppato da V1 Interactive, studio di s… -