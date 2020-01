Coronavirus, tutte le notizie della notte: in quarantena la comitiva in viaggio con i due casi di Roma. In Cina 213 morti (Di venerdì 31 gennaio 2020) Sono stabili le condizioni di salute dei due turisti cinesi contagiati dal Coronavirus ricoverati all’ospedale Spallanzani di Roma. I due alloggiavano al Grand Hotel Palatino nella capitale, a due passi dal Colosseo. L’uomo di 67 anni e sua moglie di 66 erano atterrati a Malpensa e avrebbero dovuto proseguire il loro viaggio in Italia da Roma a Sorrento per poi fermarsi a Cassino assieme ad altri venti turisti cinesi. La comitiva è stata fermata al casello di Cassino e riportata a Roma verso l’ospedale Spallanzani per i controlli del caso, visto che i passeggeri a bordo sono entrati in contatti con la coppia contagiata e ricoverata nella capitale. È iniziato invece lo sbarco dei 1143 passeggeri che da ieri si trovavano bloccati a Civitavecchia sulla Costa Smeralda dopo un sospetto caso di Coronavirus registrato a bordo e poi rientrato. Lo stop ai voli dalla ... open.online

