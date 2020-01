Ciaccheri: bene primarie coalizione. Io candidato? Prima il programma (Di venerdì 31 gennaio 2020) Roma – “Verranno i tempi della costruzione programmatica e verra’ il tempo delle Primarie per capire quale sara’ la figura migliore per guidare una nuova coalizione democratica e progressista. Intanto noi partiamo con la sfida di ‘Liberare Roma’. Obiettivo per i prossimi mesi? Mettere in moto energie. Faremo la nostra parte dentro questa partita in una coalizione plurale dando il nostro punto di vista chiaro e autonomo”. Cosi’ il presidente dell’VIII Municipio e portavoce di ‘Liberare Roma’, Amedeo Ciaccheri, in occasione del lancio del movimento ‘Liberare Roma’. “Quella di oggi- ha aggiunto rispondendo all’agenzia Dire che gli chiedeva se fosse pronto a candidarsi alle Primarie- non e’ una campagna per una candidatura. La sfida politica non si misura sui nomi. Chi si candidera’ non ... romadailynews

