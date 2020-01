Carmen Russo e Enzo Paolo: “Simona Ventura è stata la prima a dividerci” (Di venerdì 31 gennaio 2020) Simona Ventura, Carmen Russo svela: “E’ stata la prima a dividermi da Enzo Paolo” Carmen Russo e Enzo Paolo Turchi formano sicuramente una delle coppie più amate dagli italiani. Dopo tanti anni insieme hanno dato alla luce anche una bellissima bambina, il cui nome è Maria. E sull’ultimo numero del settimanale Nuovo, Carmen Russo ha rilasciato una lunga intervista per parlare della sua bellissima famiglia. Il giornalista ha anche colto la palla al balzo per chiederle se sia vero che l’esperienza all’Isola dei Famosi l’abbia ancora di più unita a Enzo Paolo Turchi. E quest’ultima ha risposto seccamente: “E’ stata proprio la Ventura a dividerci per la prima volta nel 2003, quando ho partecipato come concorrente alla prima edizione del reality…Non c’eravamo mai divisi prima…Ma quella separazione forzata ha ancora ... lanostratv

