Calciomercato, fine dei giochi: Lazio, niente Giroud. Juve, Emre Can al Borussia e Pjaca in Belgio. Milan, salta Robinson: riecco Laxalt (Di venerdì 31 gennaio 2020) Calciomercato 31 GENNAIO- Termina la sessione di Calciomercato invernale senza alcun clamoroso colpo di scena. Il Milan riabbraccia Laxalt dopo la fumata nera per Robinson. Salta Iturbe al Genoa, mentre Parigini andrà in prestito alla Cremonese. La Juventus ha definito le cessioni di Emre Can al Borussia Dortmund e di Pjaca all’Anderlecht. Inter, niente 4^ … L'articolo Calciomercato, fine dei giochi: Lazio, niente Giroud. Juve, Emre Can al Borussia e Pjaca in Belgio. Milan, salta Robinson: riecco Laxalt proviene da Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro.... serieanews

tormentony : @maldiniforever3 @acmilan In tempi non sospetti, cioè prima dell'influenza di ibra e della fine del calciomercato,… - sportli26181512 : #Calciomercato Roma, Florenzi in stand-by: “Tornerà ma vedremo a fine stagione cosa fare”: Dopo un addio polemico,… - sportli26181512 : PSG, non solo Cavani: altri sei in scadenza: Tanti addii in vista per il PSG a fine stagione: sono in...… -