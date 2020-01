Warcraft 3: Reforged si aggiorna con la patch 1.32 e Blizzard corre ai ripari dopo critiche e rimborsi (Di giovedì 30 gennaio 2020) Warcraft 3: Reforged di Blizzard è stato lanciato ieri e ha già subito critiche per la presenza di bug, cutscene deludenti e problemi nel comparto multiplayer. La nuova patch 1.32 non risolve tutti i problemi, ma ne risolve alcuni introducendo diverse funzionalità. In realtà l'aggiornamento è interessante perché include tre missioni prologo dalla demo originale di Warcraft 3.Sono stati apportati aggiornamenti per difficoltà, salvataggi automatici e per il terreno in tutte le missioni mentre Dalaran, Silvermoon e Stratholme hanno aggiornato la loro grafica e layout. I personaggi della campagna, insieme ad altri asset visivi, hanno visto degli aggiornamenti ed è ora possibile passare dalla grafica di Reforged a quella classica in stile retrò.Leggi altro... eurogamer

