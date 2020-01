Virus Cina: Salvini, ‘io catastrofista? Frontiere aperte, incapaci al governo’ (Di venerdì 31 gennaio 2020) Roma, 30 gen. (Adnkronos) – “Confermati primi due casi di #coronaVirus in Italia (due turisti cinesi), chiuso il traffico aereo con la Cina, dichiarata l’emergenza globale dall’Organizzazione Mondiale della Sanità. E poi eravamo noi a essere ‘speculatori’ e catastrofisti… Frontiere aperte, incapaci al governo”. Lo scrive Matteo Salvini su twitter. L'articolo Virus Cina: Salvini, ‘io catastrofista? Frontiere aperte, incapaci al governo’ Meteo Web. meteoweb.eu

matteosalvinimi : ?? Il ministro della Salute finalmente arrivato in Senato (dopo le pressioni della Lega) ha appena ammesso che in Ci… - Agenzia_Ansa : #Coronavirus: in Cina oltre 8100 casi e 170 morti, il paese sempre più isolato. Per italiani provenienti da Wuhan q… - Agenzia_Ansa : Sono tutti negativi i casi sospetti di contagio da #coronavirus segnalati in Italia. Lo riferisce il ministero dell… -