‘Trono over’, Antonella Brini e quei discussi tweet ‘contro’ Maria De Filippi (Di giovedì 30 gennaio 2020) E’ tra le nuove protagoniste del Trono Over di Uomini e Donne; stiamo parlando di Antonella Brini, una delle dame che dopo una conoscenza con il cavaliere Jean Pierre Sanseverino ha mostrato interesse nelle ultime puntate per Marcello Michisanti. La Brini è presente sui sui social e proprio su quest’ultimi in passato ha scritto delle frasi poco carine nei confronti della padrona di casa, Maria De Filippi quando quest’ultima conduceva Sanremo insieme a Carlo Conti. Nei post la Brini ha consigliato alla De Filippi di muoversi in maniera più disinvolta sul palco e soprattutto si è focalizzata sulla mascolinità della conduttrice e sulle rughe nel collo e nel petto, come dimostrano queste immagini: E voi cosa ne pensate di questi tweet della dama del Trono Over? L'articolo ‘Trono over’, Antonella Brini e quei discussi tweet ‘contro’ Maria De Filippi proviene da Isa ... isaechia

allhailtimothee : RT @alientwin13: Voglio il trono over ovunque. Voglio un Grande Fratello coi protagonisti del trono over, voglio Amici edizione trono over,… - valeryssima1 : RT @LWurstel: Niente, mi è venuto solo un momento-nostalgia degli anni d’oro del trono over ?? #UominieDonne - MarcoMinaj : @alientwin13 VIVO IN FUNZIONE DEL TRONO OVER -