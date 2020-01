Trombetti: la scelta di ridimensionamento di De Laurentiis è la migliore che potesse fare (Di giovedì 30 gennaio 2020) Su Repubblica Napoli Guido Trombetti scrive della rivoluzione in atto nel Napoli da parte di Aurelio De Laurentiis. Il presidente ha capito che il ciclo è finito. E ha trovato la forza di intervire prima che la fine del ciclo, come è accaduto per il Napoli di Maradona, coincida con l’inizio della rovina. “De Laurentiis questa forza sembra averla trovata. E si avvia a mettere in soffitta a colpi di accetta il Napoli, poco vincente ma certamente glorioso, costruito da Benitez. Ed esaltato da Sarri. Forse il presidente si è deciso un poco in ritardo. Forse doveva farlo già dal primo anno di Ancelotti. Ma poco male. L’importante è che abbia messo mano alla ristrutturazione della squadra” L’anno prossimo andranno via Callejon, Mertens, Koulibaly, Fabian e Allan e forse anche qualche altro leader dell’ammutinamento. “Fino ad ora tutti i segnali parlano di ... ilnapolista

napolista : Trombetti: la scelta di ridimensionamento di #DeLaurentiis è la migliore che potesse fare Su Repubblica: “una soci… -