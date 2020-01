Smog, calano i livelli di pm10 a Milano e in Lombardia: situazione in lieve miglioramento (Di giovedì 30 gennaio 2020) In diminuzione i livelli di pm10 presenti nell'aria di Milano e della Lombardia. Ad affermarlo è l'agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (Arpa), che parla di una situazione in lieve miglioramento rispetto ai picchi toccati nelle settimane precedenti. Resta in programma il blocco totale del traffico a Milano per la giornata di domenica 2 febbraio. fanpage

