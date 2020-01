“Quella nave è maledetta!”. Titanic: è successo 6 mesi fa ma soltanto viene alla luce: “Qualcosa di assurdo” (Di giovedì 30 gennaio 2020) Che si tratti di una nave sfortunata questo è risaputo, ma così, francamente, ci sembra troppo! Parliamo del Titanic, la famosa nave intercontinentale collassata a picco nell’oceano Atlantico. Ora, 108 anni dopo quella terribile collisione con l’iceberg si torna a parlare del transatlantico perché c’è stato un altro “scontro”. Questa volta lo schianto non ha avuto testimoni. Tant’è che è rimasto segreto per sei mesi: facile quando un incidente avviene a 3810 di profondità, sui fondali dell’Atlantico del Nord. Ma ora il velo si è squarciato grazie ai documenti relativi a un procedimento penale in corso negli Stati Uniti e pubblicati dal tabloid britannico Telegraph. Il “mezzo” che è andato a scontrarsi contro il relitto più celebre della storia è il Triton 3600, un mezzo sottomarino da 35 milioni di dollari, noleggiato dalla Eyos Expeditions, un tour operator con sede ... caffeinamagazine

Noovyis : (“Quella nave è maledetta!”. Titanic: è successo 6 mesi fa ma soltanto viene alla luce: “Qualcosa di assurdo”) Pla… - pbenedetti50 : RT @IlZucconi: Voi che paragonate la nave bloccata a #Civitavecchia con i migranti sequestrati senza ragioni valide da uno psicopatico che… - dimarcantonios1 : RT @IlZucconi: Voi che paragonate la nave bloccata a #Civitavecchia con i migranti sequestrati senza ragioni valide da uno psicopatico che… -