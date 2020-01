Per i bambini in classe meglio una lode che un rimprovero: lo dimostra uno studio americano (Di giovedì 30 gennaio 2020) "Se i complimenti e le lodi in classe fossero più numerosi dei rimproveri si registrerebbe un miglioramento netto del comportamento degli studenti". Dopo una ricerca durata tre anni e che ha coinvolto oltre 2500 studenti il professor Caldarella spiega perché a scuola gli elogi sono più costruttivi dei rimproveri. fanpage

