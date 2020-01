MotoGP, Jorge Lorenzo: “Non vedo l’ora di mettermi al lavoro e cominciare a guidare” (Di giovedì 30 gennaio 2020) Jorge Lorenzo sarà nella stagione 2020 del Motomondiale il collaudatore della Yamaha: lo spagnolo, che al termine della scorsa stagione aveva annunciato il ritiro dopo un 2019 da dimenticare in sella alla Honda, ha commentato all’ANSA la sua decisione di cambiare scuderia e tornare con un altro ruolo. Così il pilota iberico dopo la notizia del suo ritorno da collaudatore: “Sono molto contento di tornare alla Yamaha e non vedo l’ora di mettermi al lavoro e cominciare a guidare. Voglio fare del mio meglio per il futuro di Yamaha e spero che la mia esperienza di guida possa essere utile agli ingegneri e ai piloti“. Lo spagnolo ha proseguito: “Ho sempre pensato di rimanere coinvolto nella MotoGP e di tornare al paddock, e penso che questo sia un ruolo adatto per me. Conosco bene la squadra e la M1. La Yamaha si adattava davvero al mio stile di guida e sarà ... oasport

