Morì in rianimazione dopo un ricovero: il giudice riapre le indagini (Di giovedì 30 gennaio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiOliveto Citra (Sa)- Ha accolto la richiesta di opposizione all’archiviazione presentata dall’avvocato Franco Rosa che ha chiesto ed ottenuto di riaprire le indagini sulle cause che nel 2017 portarono al decesso di una donna di 60 anni, il giudice per le indagini preliminari, Maria Zambrano. Tutto è cominciato nell’ottobre del 2016 quando ad una donna di 60 anni, residente ad Oliveto Citra, fu diagnosticata una patologia psichica cronica. Patologia che il 21 febbraio 2017 porta i sanitari a disporre un ricovero della donna presso il reparto di salute mentale di un centro specializzato dell’Asl. Durante il ricovero però, le condizioni di salute della 60enne peggiorano tanto che otto giorni dopo viene ricoverata nel reparto di rianimazione dell’ospedale San Giovanni di Dio e Ruggi D’Aragona di Salerno, per insufficienza respiratoria e shock ... anteprima24

