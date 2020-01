Il piano di pace e l’inizio dell’Armageddon (Di giovedì 30 gennaio 2020) Le tensioni in Iran non sembrano placarsi, sebbene la comunità internazionale chieda ad alta voce una soluzione diplomatica alla crisi. Gli Stati Uniti sono divisi sulla possibilità di risoluzione bellica contro lo Stato iraniano nonostante le continue propagande di quest’ultimo sembrino orientate a vendicare la morte del generale Soleimani. L’amministrazione Trump è preoccupata per i possibili attacchi dell’Iran e quindi è incentrata su una policy di legittima difesa per giustificare un’eventuale placet alla guerra. Ma a complicare i piani del Tycoon è la controparte democratica del Congresso che, come riportato da Defense News, ha la strenua intenzione di limitare i poteri dell’attuale esecutivo sulle politiche militari. La Camera prevede di votare in modalità stand-alone con l’obiettivo di togliere al presidente l’autorizzazione dell’uso della forza. Tale iniziativa è portata avanti ... it.insideover

