Florenzi, triste partenza (da solo) per la Spagna (Di giovedì 30 gennaio 2020) Alessandro Florenzi da solo in aeroporto, pronto ad imbarcarsi per Valencia dove giocherà in prestito fino alla fine della stagione nella speranza di riuscire a salvare il posto in nazionale. L'immagine ha fatto il giro del web come simbolo della conclusione amara del rapporto tra uno degli ultimi romani e romanisti e il club giallorosso. panorama

wgh_x : RT @CorSport: #Roma, #Florenzi è sbarcato a #Valencia: 'Sono molto felice'. Ma lo sguardo è triste - AstioCiarlatani : RT @krudotwit: È un giorno triste: con #Florenzi sono finiti tutti i reduci del 26 maggio 2013 Lobont Marquinhos Burdisso Castan Balzarett… - DedaDutra : RT @CorSport: #Roma, #Florenzi è sbarcato a #Valencia: 'Sono molto felice'. Ma lo sguardo è triste -