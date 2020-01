Emerson il cucciolo sordo (Di giovedì 30 gennaio 2020) Quando Nick Abbot ha visto su Facebook che un rifugio locale aveva un cucciolo sordo in cerca di una casa, non ha mai percepito la sua disabilità come un ostacolo. Al contrario, Nick era sordo e decise di insegnare al cucciolo la lingua dei segni, in modo che potessero diventare buoni amici. Il cucciolo di nome Emerson si trasferì a casa di Nick, dove ricevette molto amore e affetto. Nick con pazienza si mise ad insegnare la lingua dei segni al povero cucciolo, il quale sembrava divertirsi mentre apprendeva da Nick quello strano linguaggio. Le immagini parlano da sole e si apprezza il fatto che Emerson si stia davvero divertendo. È stato un successo. Questo piccolo cucciolo, che nessuno voleva perché era sordo, trovò una casa, imparò a comunicare e, soprattutto, trovò il suo migliore amico. Finalmente ... bigodino

