Cosa sta succedendo con i vitalizi al Senato (Di giovedì 30 gennaio 2020) Il sottosegretario pentastellato al Ministero dell’Economia Alessio Villarosa è «incazzato nero» e non ha paura di dirlo e farlo vedere in una stucchevole scenetta girata nel suo ufficio che si conclude con – addirittura – un pugno sbattuto sulla scrivania. «Questo è quello che vuole la casta politica che ultimamente sta riprendendo piede in questo Paese? Ben venga, se questo vogliono gli italiani, questo avranno» conclude sconsolato il deputato del M5S. I grillini hanno appena scoperto che la loro abolizione dei vitalizi è aria fritta Villarosa non è il solo ad essere arrabbiato. La vicepresidente del Senato Paola Taverna ha scritto su Twitter: «se la casta avesse messo al servizio dei cittadini tutto l’impegno che sta mettendo nel riportare i privilegi che noi gli abbiamo tolto, la politica sarebbe una bella Cosa e questo sarebbe un Paese migliore. Noi non ci ... nextquotidiano

PaolaTavernaM5S : Se la casta avesse messo al servizio dei cittadini tutto l’impegno che sta mettendo nel riportare i privilegi che n… - NetflixIT : Cosa fa un gruppo di streghe nella loro serata libera? ?? #LunaNera sta per arrivare. - LegaSalvini : Tutti dicono e fanno qualcosa: noi vorremmo che la popolazione italiana avesse rassicurazioni a nome e per conto de… -