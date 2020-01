Coronavirus | Primi due casi accertati in Italia. Conte: ‘No allarmismi’ (Di venerdì 31 gennaio 2020) Coronavirus, escono i Primi due casi in Italia. Due turisti cinesi sono stati isolati a Roma all’ospedale Spallanzani, l’eccellenza in questa materia Coronavirus, Primi casi in Italia – La notizia che viene battuta dalle agenzie fa tremare, per quanto il Presidente Conte tranquillizzi il popolo Italiano dicendo di ‘non creare allarmismi’, ed ha poi aggiunto … L'articolo Coronavirus Primi due casi accertati in Italia. Conte: ‘No allarmismi’ è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it chedonna

