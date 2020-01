Coronavirus, padre in quarantena in Cina: figlio 17enne disabile muore di stenti in casa (Di giovedì 30 gennaio 2020) L’uomo, il 49enne Yan Xiaowen, aveva lanciato subito l’allarme per il figlio Yan Cheng che aveva una paralisi cerebrale e richiedeva cure continue. Al genitore era stato detto che del diciassettenne si sarebbero occupati i funzionari del locale Partito comunista ma così non è stato, il figlio sarebbe stato nutrito solo due volte nell'arco di una settimana, mai cambiato e lasciato solo. fanpage

