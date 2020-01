Coronavirus cinese e Sars: le differenze. Il primo ha fatto più contagi, ma il secondo era più pericoloso (Di giovedì 30 gennaio 2020) Coronavirus cinese e Sars: le differenze. Quale è più pericoloso Il Coronavirus cinese adesso fa paura: 170 i morti ufficiali, oltre 7000 i contagi e soprattutto un confronto continuo con un altro tipo di Coronavirus, quella Sars che tra il 2002 e il 2003 sconvolse il mondo provocando oltre 800 morti. Nei giorni scorsi ha fatto molto discutere la notizia che afferma che il Coronavirus cinese (che è stato ribattezzato nCoV 2019) ha superato la Sars (la sindrome respiratoria acuta grave superò di poco i 5000 contagi). Allo stesso tempo, però, gli esperti predicano prudenza: per tasso di mortalità, infatti, la Sars era molto più preoccupante del Coronavirus. Vediamo insieme le principali differenze tra le due infezioni e cosa dicono gli esperti dell’Iss (Istituto superiore di sanità). Coronavirus cinese e Sars: le differenze Il virus nCoV 2019 e la Sars hanno in realtà molto in ... tpi

Agenzia_Ansa : Virus cinese: 132 morti, i contagi sembrano rallentare. Toyota sospende la produzione in Cina #coronavirus #ANSA - SkyTG24 : Coronavirus, i Simpson avevano previsto il virus cinese nel 1993 - Avvenire_Nei : La #malaria uccide 400mila persone ma non ci fa paura come il #virus cinese -