Antisemitismo, quanto è grave il problema in Italia? (Di giovedì 30 gennaio 2020) La Shoah non è mai avvenuta per il 15,6% degli Italiani. È una percentuale che non ha fatto che aumentare negli anni. Nel 2004 era al 2,7% secondo il Rapporto Italia 2020 dell’Eurispes. Aumentano anche quanti ridimensionano la portata dell’Olocausto dall’11,1 al 16,1%. «Sono dati allarmanti che non dobbiamo sottovalutare», ha detto Matteo Mauri, vice ministro dell’Interno, «Il negazionismo continua ad infangare la memoria di questa tragedia». Per la maggioranza degli Italiani, il 61,7%, i recenti episodi di Antisemitismo sono casi isolati e non indice di un vero problema di Antisemitismo. I casi invece sono sempre più numerosi. La Procura di Cuneo indaga sulla scritta Juden hier, qui abitano degli ebrei, scritta sulla porta di casa di Aldo Rolfi, figlio dell’ex deportata Lidia. Il fascicolo, al momento contro ignoti, ipotizza il reato di propaganda e istigazione a ... vanityfair

