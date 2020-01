Agrigento, schiaffo a Salvini: “Casarini salvò vite umane, ingresso in acque italiane giustificato” (Di giovedì 30 gennaio 2020) Migranti, la Procura di Agrigento chiede l’archiviazione per Casarini. Giustificato il suo ingresso in acque italiane nonostante il divieto delle autorità italiane. Migranti, Casarini giustificato dal pm di Agrigento. Il comandante della Mare Jonio e il capo-missione, Casarini appunto, sono giustificati nella scelta di essere entrati in acque italiane nonostante il divieto delle autorità italiane. I due erano a capo di una missione di salvataggio e, dopo aver recuperato decine di migranti al largo della Libia, avevano deciso di entrare in acque italiane con la Mare Jonio. La procura di Agrigento chiede l’archiviazione per Casarini La Procura di Agrigento ha chiesto l’archiviazione per Casarini e Marrone, entrati con la Mare Jonio in acque nazionali italiane. Questo nonostante il divieto delle autorità navali. I due sono accusati di favoreggiamento per ... newsmondo

