Tempesta d’amore, anticipazioni tedesche: PAUL rapisce ANNABELLE! (Di mercoledì 29 gennaio 2020) Non esiste una pena adeguata all’omicidio di una ragazza buona e gentile che non ha mai fatto del male a nessuno. Eppure PAUL Lindbergh (Sandro Kirtzel) sarà determinato a trovarne una. E così nelle prossime puntate tedesche di Tempesta d’amore il giovane vedovo deciderà di far pagare molto caro ad Annabelle Sullivan (Jenny Löffler) il suo crimine, finendo per trasformarsi da vittima a carnefice. Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Germania! Tempesta d’amore, anticipazioni puntate tedesche: PAUL scopre che Annabelle ha ucciso Romy Lucy e PAUL sulla tomba di Romy, Tempesta d’amore © ARD/Christof Arnold Tra qualche settimana anche noi in Italia assisteremo ad un evento che non solo cambierà il corso della stagione, ma stravolgerà anche la vita di molti personaggi. Stiamo parlando della tragica morte di Romy Ehrlinger (Désirée von Delft), che ... tvsoap

