Solskjaer: «Pogba ha un disperato bisogno di giocare a calcio» (Di mercoledì 29 gennaio 2020) Non è una stagione felice per Paul Pogba che non è riuscito per una serie di infortuni a trovare il suo posto nello United e in Premier. I primi di gennaio il rapporto con il club inglese, che lo aveva ricomprato dalla Juve per 105 milioni, si è incrinato e hanno cominciato a girare voci sulla sua volontà di andarsene, come scriveva il Corriere della Sera è intenzionato ad andar via e, per farsi cedere, si è dato malato. Negli ultimi giorni invece il tecnico dello United Ole Gunnar Solskjaer ha parlato di Paul con parole diverse “Paul ha avuto una stagione terribile con diversi infortuni. Ha un disperato bisogno di giocare a calcio. Se c’è una cosa che so di Paul, è che adora giocare a calcio e allenarsi, e questo è sempre stato nella sua mente. Chiunque sia infortunato, non vede l’ora di tornare in campo e sentirsi libero dal dolore. Pogba ha giocato spesso con dolore, quindi sono ... ilnapolista

napolista : #Solskjaer: «#Pogba ha un disperato bisogno di giocare a calcio» L’allenatore ha parlato del suo calciatore e dell… - msn_italia : Solskjaer: 'Pogba è disperato' - Sport_Tribune : Solskjaer: Pogba 'desperate' to play - -