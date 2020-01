Segre al Parlamento Ue: “Predico contro l’odio, non lo fomento” (Di mercoledì 29 gennaio 2020) Bruxelles, 29 gen. (askanews) – La senatrice a vita Liliana Segre ha portato la sua testimonianza di coraggio, forza e umanità al Parlamento europeo di Bruxelles dove è intervenuta alle celebrazioni della giornata internazionale in memoria dell’Olocausto. Ha raccontato la marcia della morte e ha fatto anche delle riflessioni su presente e passato. “La parola razza ancora la sentiamo dire e per questo la dobbiamo combattere, questo razzismo strutturale che c’è ancora. La gente mi chiede perchè ancora si parla di antisemitismo, la realtà è che razzismo e antisemitismo ci sono sempre stati e sono insiti nell’animo dei poveri di spirito. Arrivano i momenti in cui ci si volta dall’altra parte, in cui è più facile far finta di niente e allora tutti quelli che approfittano di questa situazione trovano il terreno adatto per farsi avanti”. Raccontando ... notizie

Europarl_IT : 'Non nascondo l’emozione profonda di entrare in questo Parlamento europeo dopo aver visto all’ingresso le bandiere… - PaoloGentiloni : La forza della testimonianza. Un onore ascoltare Liliana #Segre al Parlamento europeo - DavidSassoli : Il ritorno dell'antisemitismo è molto grave. Le profanazioni dei cimiteri ebraici non sono ragazzate, così come le… -