Ponticelli, tenta estorsione in un cantiere edile: 53enne arrestato (Di mercoledì 29 gennaio 2020) Cronaca di Napoli: gli agenti del commissariato Ponticelli hanno arrestato un 53enne, colto mentre stava compiendo un tentativo di estorsione ai danni del titolare di una ditta edile. Nei giorni scorsi gli agenti del Commissariato Ponticelli hanno posto in stato di fermo L.G., 53enne napoletano, mentre stava compiendo un tentativo di estorsione in danno del titolare di una ditta edile. Il fermo è stato convalidato.

