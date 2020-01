LIVE Nadal-Thiem 6-7 6-7 6-4 6-7, Australian Open 2020 in DIRETTA: lo spagnolo eliminato dallo Slam oceanico (Di mercoledì 29 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CRONACA DI Nadal-Thiem 14.02 Chiudiamo qui la nostra DIRETTA LIVE. Vi ringraziamo per averci seguito e vi auguriamo un buon proseguimento di giornata. Continuate a seguire OA Sport per restare sempre aggiornati sul mondo dello sport! 13.59 Grandissima prestazione per l’austriaco che, nonostante qualche momento di eccessivo timore, ottiene la prima vittoria in un Major contro Nadal: in semifinale Thiem affronterà Alexander Zverev. 13.57 Per la prima volta, dunque, Dominic Thiem giunge in semifinale agli Australian Open. Il punteggio finale è 7-6 (3) 7-6 (4) 4-6 7-6 (6). Esce di scena il leader della classifica mondiale, che è il primo dei Big 3 ad essere sconfitto in questo primo Slam della stagione. 6-8 VINCE DOMINIC Thiem! BATTUTO Nadal! Il maiorchino spedisce il dritto in rete e aiuta l’austriaco. 6-7 Passante vincente di ... oasport

