La squadra di calcio di Wuhan arriva a Malaga: partita annullata (Di mercoledì 29 gennaio 2020) La squadra di calcio di Wuhan - città focolaio del coronavirus - è arrivata oggi a Malaga, in Spagna, per un periodo di preparazione e subito è scattato l’allarme. Il Krasnodar, squadra russa che doveva giocare un’amichevole con i cinesi, ha annullato l’impegno. “I miei ragazzi non sono portatori di virus ma giocatori di calcio”, ha detto il tecnico, lo spagnolo Josè Gonzalez. La squadra è lontana da Wuhan dal 3 gennaio scorso. “Il periodo di incubazione è passato, ma abbiamo comunque un medico in contatto con le autorità sanitarie spagnole sulle condizioni dei giocatori”Secondo il ministero della salute spagnolo nessun membro della spedizione del Wuhan presenta i sintomi del coronavirus e la giunta dell’Andalusia ha previsto una serie di controlli periodici per i prossimi ... huffingtonpost

Sport_Mediaset : Milan, il messaggio di #Ibra: 'Non me ne sono mai andato.' Lo svedese sottolinea l'attaccamento ai colori… - tuttosport : La #Juve si rialza: #Sarri parla alla squadra - GiuliaCasci : RT @CucchiRiccardo: La passione per la propria squadra è qualcosa di inspiegabile. È irrazionale come tutti i grandi amori. Il travestiment… -