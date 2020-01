La Juve toglie dal mercato Bernardeschi, che ora farà la mezzala (Di mercoledì 29 gennaio 2020) Federico Bernardeschi non lascerà la Juventus in questa sessione di mercato. I bianconeri hanno detto di no a Barcellona, Roma e Milan. La Juventus continuerà a puntare su Bernardeschi che però in questa seconda parte della stagione giocherà a centrocampo. Perché Sarri lo vede soprattutto come mezzala. fanpage

