Kobe Bryant, gli esperti identificano il corpo del campione morto (Di mercoledì 29 gennaio 2020) Identificate anche le salme di John Altobelli, del pilota dell’elicottero e dell’assistente della ex star NBA. Ancora indagini sulla figlia di Kobe Bryant, GiGi. Ciò che tutti sapevano e che in cuor proprio non speravano, è divenuto ufficiale nelle scorse ore. Il corpo di Kobe Bryant è stato identificato dagli esperti di medicina legale di … L'articolo Kobe Bryant, gli esperti identificano il corpo del campione morto proviene da www.meteoweek.com. meteoweek

