Italia in una BOLLA DI CALDO, inverno sempre più anomalo ad inizio febbraio (Di mercoledì 29 gennaio 2020) Nell'attesa che l'inverno possa riuscire nell'intento di mostrare il proprio volto freddo, ci sarà ancora un periodo segnato dalla grande mitezza e dall'anticiclone accompagnato da una BOLLA d'aria subtropicale in quota, che si preannuncia di nuovo tenace e particolarmente potente. febbraio debutterà quindi con il bel tempo e con cenni di primavera: questa poderosa rimonta anticiclonica sarà da collegare al Vortice Polare di nuovo molto forte. Il promontorio subtropicale non abbraccerà solo l'Italia, ma si estenderà a gran parte dell'Europa Centro-Meridionale. Condizioni di tempo molto stabile si affermeranno già nel corso del weekend, pur con qualche residuo disturbo sulle aree tirreniche. Poi l'anticiclone imporrà il proprio diktat in maniera ancora più forte, portando CALDO anomalo soprattutto in montagna. Le anomalie termiche potranno superare persino i 10 gradi e ... meteogiornale

angelomangiante : Reggio Emilia gli dedicherà una piazza. Ha lasciato il segno. Anche a Pistoia, Rieti, Reggio Calabria. Aveva impar… - berlusconi : ???? La crisi irreversibile dei Cinquestelle è una delle evidenze di queste elezioni Regionali. ???? L’altra è la grand… - tancredipalmeri : Bell’idea di @MilanNewsit : hanno chiesto ai tifosi una applauso per Kobe Bryant, milanista sfegatato, al 24’ di Mi… -