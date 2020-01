Hyperloop arriva in Italia, ma non si sa (ancora) dove (Di mercoledì 29 gennaio 2020) HyperloopTt a Tolosa Dopo anni di attese, di colloqui, di tentativi di interlocuzione che funzionavano ovunque, meno che qui, la notizia è questa: la tecnologia Hyperloop arriva in Italia. Il fondatore di HyperloopTt, Bibop Gresta, ha presentato alla stampa ciò che la sua tecnologia non è. “Non è un nuovo treno e non siamo anti-Tav”, ha spiegato, “siamo il quinto modo di trasporto del futuro“. L’imprenditore ha fondato la sua società negli Stati Uniti nel 2013, raccogliendo la sfida che all’epoca fu lanciata da Elon Musk (“Lui adesso sta costruendo i tunnel per Hyperloop sperando di venderceli, e va bene: serve concorrenza“) e a sei anni dalla nascita della Hyperloop Transportation Technology (Htt), è pronto ad agire in Italia. Non perché sia Italiano, spiega, ma perché la Penisola è stata protagonista di ogni rivoluzione industriale e, ... wired

