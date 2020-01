Grande Fratello Vip nella bufera: il web chiede un’altra squalifica (Di mercoledì 29 gennaio 2020) Alcuni concorrenti hanno fatto delle affermazioni molto gravi su Patrick Ray Pugliese e gli utenti social chiedono a gran voce la squalifica. Ecco che cosa è successo Grande Fratello Vip: bufera nel web, chiesta la squalifica Il web in queste ore è in subbuglio per le affermazioni molto forti fatte da alcuni concorrenti del Grande Fratello Vip nei confronti di Patrick Ray Pugliese. Il principale protagonista di questo episodio è Antonio Zequila, il quale si è messo a “scherzare”, diciamo così, sull’ex gieffino in compagnia di Aristide Malnati e Andrea Denver. Zequila ha iniziato a ironizzare sul fisico di Patrick dicendo che se non si decide a mettersi a dieta ci avrebbero pensato loro. Come? Legandolo al palo come San Sebastiano scoccando dardi e frecce sul suo corpo. “Er mutanda” ha continuato il suo monologo facendo anche una classifica punti. Chi lo ... kontrokultura

