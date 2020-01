Google ora fa pagare i dati degli utenti anche a Forze dell’Ordine e Agenzie Governative (Di mercoledì 29 gennaio 2020) Le Forze dell’Ordine vogliono da Google “informazioni basilari” su un determinato utente? Nessun problema, sono 45 dollari. Servono maggiori dettagli in possesso di Google, come ad esempio conversazioni, registrazioni e altri tipi di informazioni più articolate? Certamente, fanno 245 dollari. Stando a quanto riportato in un suo articolo, secondo il New York Times Google avrebbe un vero e proprio listino prezzi per ogni richiesta di dati avanzata da Forze dell’Ordine o Agenzie Governative, almeno per quanto riguarda gli Stati Uniti. Nessuna meraviglia però: per una volta non si tratta infatti di una pratica dubbia per far cassa con i nostri dati, ma di un comportamento assolutamente conforme alle leggi federali degli Stati Uniti che consentono alle aziende di addebitare ai richiedenti i costi di rimborso per le procedure da seguire per fornire i dati dei propri ... ilfattoquotidiano

