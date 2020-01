Gli vietano il colloquio con il fratello detenuto: 20enne denunciato ed espulso (Di mercoledì 29 gennaio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiAvellino – Gli Agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura hanno denunciato in stato di libertà un cittadino di nazionalità marocchina, di anni 20, perché inosservante al decreto di espulsione dal territorio nazionale. L’episodio ha avuto luogo nella serata di ieri allorquando la pattuglia di servizio interveniva nei pressi della Casa Circondariale di Avellino dove, il 20enne, a seguito del diniego di colloquio con il fratello detenuto in carcere, peraltro non concessogli in quanto richiesto ben oltre l’orario di visite, dopo aver inveito contro gli Agenti di Polizia Penitenziaria, aveva minacciato, per protesta, di procurare danni alle auto in sosta nelle vicinanze. Giunti sul posto gli Agenti individuavano il giovane che alla vista dei poliziotti, nel tentativo di eludere il controllo, si dava a rapida fuga, ... anteprima24

Monemago : @Ilmiomare2 Sono gli stessi che vietano un minuto d silenzio x la morte d #Kobe ma lasciano esporre scudetti revoca… - MrGig8 : #italiah stato di #mafia? Chi lo sa...intanto gli #ebrei, si sono accaparrati tutto, con il fine di estinguere la r… -