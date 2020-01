Fabrizio Corona si scaglia contro J Ax: “Chiedi scusa” (Di mercoledì 29 gennaio 2020) Lo scorso 24 gennaio J-Ax ha rilasciato il suo nuovo album ‘ReAle’ e nel brano ‘Quando Piove, Diluvia’ viene citato Fabrizio Corona, con un mezzo dissing. “Vogliono computer, documenti della banca Chiedo che succede lui mi dice “procedura standard Un controllo è di routine se il reddito si alza” E anche se pago ogni tassa la voce suona falsa Non sono Corona ma l’apparenza ingabbia”. Ieri l’ex re dei paparazzi ha pubblicato diverse storie in cui ascolta il pezzo del rapper milanese. Poche ore dopo Fabrizio si è scagliato contro J Ax ed ha chiesto le sue scuse. Corona ha anche detto al cantante di studiare la cronaca prima di usare le parole solo per fare delle rime. “In questa foto hai lo sguardo da criminale, la posa da delinquente, ma hai la fedina penale pulita. Giochi con la tua immagine, fingi di essere quello che non ... bitchyf

