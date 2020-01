Estorsione,arresto ex consigliera Lazio

Arrestata Gina Cetrone, ex consigliere regionale del Pdl e lo scorso anno coordinatrice per ildel partito "Cambiamo! con Toti". Con altre quattro persone, è accusata, a vario titolo, di,atti di illecita concorrenza e violenza privata, con l'aggravante del metodo mafioso. I fatti si riferiscono al periodo maggio-giugno 2016. La donna, assieme al marito (Umberto Pagliaroli), avrebbe utilizzato esponenti del clan Di Silvio per riscuotere crediti e per la campagna elettorale.(Di mercoledì 29 gennaio 2020)