Dries Mertens via da Napoli? Ecco perché può restare (Di mercoledì 29 gennaio 2020) Dries Mertens potrebbe rimanere al Napoli fino al termine della stagione, oppure andare via già adesso. Il belga ha ricevuto un'importante offerta da parte del Chelsea, che al Napoli avrebbe offerto 7 milioni. Ma Mertens è anche un obiettivo di mercato dell'Inter, pronto a prenderlo a costo zero. fanpage

