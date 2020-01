Dorothea Wierer, la stella del biathlon a Fanpage.it: “Mille ore di allenamento e una valigia” (Di mercoledì 29 gennaio 2020) Dorothea Wierer inforca gli sci, imbraccia la carabina e si prepara alla sfida del Biahtlon che l'attende ai Mondiali e alle Olimpiadi. Per la campionessa azzurra l'appuntamento cerchiato in rosso in calendario è per metà febbraio: dal 13 al 23 si disputerà l'evento iridato ad Anterselva, in Alto Adige. fanpage

ilfaroonline : Dorothea Wierer tra le prime dieci nella mass start - sportface2016 : #Biathlon | Dorothea #Wierer: 'Se vinco il Mondiale ad #Anterselva non mangio cioccolato per un mese' - LivioAcri : RT @azzurridigloria: ? BIATHLON, COPPA DEL MONDO 2020 ? Anterselva chiama, @lisa_vittozzi risponde: l'azzurra @Fisiofficial @ItaliaTeam_i… -