Diodato in gara all'Ariston per far "rumore" con il talento - (Di mercoledì 29 gennaio 2020) Paolo Giordano Oggi Diodato è il perfetto artista controcorrente. È educato. Non urla. È «indie» davvero e non per finta, ossia segue la propria ispirazione a prescindere dai risultati di immagine. Non a caso, quando si è esibito la prima volta in gara a Sanremo con Babilonia «quasi mi vergognavo per cantavo qualcosa di intimo, personale, persino doloroso. Poi mi sono accorto che a molti era piaciuto e qualcuno mi ha anche detto che sembrava scritto per lui». Adesso che torna in gara con Fai rumore, Diodato non è cambiato. Molto riservato, neanche quarantenne, ha un brano che potenzialmente potrebbe diventare un grande successo. Lui lo canta benissimo perché, sia chiaro, ha una grande voce che per fortuna non si compiace e non indugia nei soliti trucchetti per fare impressione. «Ho voluto scrivere e cantare un invito ad abbattere i muri dell'incomunicabilità, a farsi ... ilgiornale

