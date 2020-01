Coronavirus: in un video si vedono le persone collassate a terra in Cina | VIDEO (Di mercoledì 29 gennaio 2020) Coronavirus: in un VIDEO si vedono le persone collassate a terra in Cina VIDEO Sta circolando in queste ore sui social un VIDEO in cui si vedono diverse persone collassate a terra in Cina, probabilmente a causa del Coronavirus. Il filmato è stato condiviso su Instagram, tra gli altri, da Benedetta Paravia, alias Princess Bee, cantante italiana divenuta una vera e propria star negli Emirati Arabi. A chi le chiede se il VIDEO sia un fake, lei risponde assicurando che il filmato sia assolutamente autentico. “L’ho ricevuto da amici in Cina ed ho pensato doverosa la pubblicazione” scrive la Paravia a uno degli utenti. Il misterioso virus che si è diffuso in Cina agli inizi di dicembre, intanto, continua a mietere vittime. Virus Cina: i morti salgono a 132, mentre i contagi hanno superato quelli della Sars, arrivando a quasi 6mila persone infette I morti, infatti, sono ... tpi

