Come Salvini prova a difendere il carabiniere del citofono (e invece rischia di metterlo nei guai) (Di mercoledì 29 gennaio 2020) «Se c’è uno che spaccia droga me la prendo con chi spaccia droga anche se vedo che c’è qualcuno in Italia che invece di inseguire gli spacciatori va a caccia dei carabinieri che inseguono gli spacciatori», così oggi Matteo Salvini durante una diretta su Facebook. Di cosa sta parlando il capo della Lega? Di quello che è successo dopo la sua visita al quartiere Pilastro di Bologna con annessa citofonata ad un presunto spacciatore “tunisino” che in realtà un minorenne italiano incensurato. Di cosa sta parlando Salvini e perché non è stato più esplicito? Da qualche giorno infatti l’Arma dei Carabinieri sta cercando di ricostruire la genesi del blitz di Salvini culminato con la famosa scena del citofono. La signora Biagini, la donna che ha accompagnato il leader del Carroccio, ha dichiarato in un’intervista di essere stata contattata da un carabiniere per ... nextquotidiano

