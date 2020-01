Chef Gordon Ramsay, nuova self-comedy su Fox (Di mercoledì 29 gennaio 2020) Avrebbe quasi abbandonato i fornelli Chef Gordon Ramsay, il cuoco americano più famoso della tv nonché predecessore di tutti i docu-reality di cucina che troviamo in onda ancora oggi. Lo Chef, che non vediamo in Italia da tempo e più precisamente da quando era divenuto famoso grazie alle prima edizioni americane di Hell's Kitchen e Cucine da Incubo, ma anche di MasterChef e MasterChef Junior, starebbe momentaneamente lavorando ad una nuova produzione originale per il canale americano Fox.Non avrebbe quindi tolto le vesti da cuoco, ma si starebbe anzitutto concentrando sulla sua carriera all'interno del mondo dello spettacolo Gordon Ramsay, che già sappiamo aver aperto qualche anno fa anche una sua personalissima casa di produzione con la quale collabora alla creazione di nuovi format per diverse reti tv. Ed è proprio così che, grazie alle indiscrezioni del giornale Economyc Times, ... blogo

DonnaGlamour : Ravinder Bhogal, i segreti della chef che ha stregato Gordon Ramsey - TopChefIT : RT @innaturale_it: Una storia e un talento degni di nota: vi presentiamo #chef #RavinderBhogal, ospite stasera a #MasterChefItalia. #food #… - RistoriAmo : RT @innaturale_it: Una storia e un talento degni di nota: vi presentiamo #chef #RavinderBhogal, ospite stasera a #MasterChefItalia. #food #… -