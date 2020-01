Captain Marvel guiderà due team di supereroi nel futuro dell'MCU? (Di mercoledì 29 gennaio 2020) futuro indaffarato per Captain Marvel: Carol Danvers potrebbe mettersi alla guida di non uno bensì due team di supereroi nel futuro dell'MCU. Il futuro di Captain Marvel si profila ricco di impegni, secondo nuovi rumor l'eroina Caron Danvers potrebbe mettersi alla guida di due diversi team di supereroi nelle prossime pellicole in preparazione presso i Marvel Studios. Con la conclusione della Infinity Saga e l'uscita di scena di Tony Stark e Steve Rogers, il futuro del Marvel Cinematic Universe è incerto. In mancanza di informazioni concrete, i fan si producono in teorie e ipotesi su cosa accadrà nella Fase 4 e Fase 5 dell'MCU, ma soprattutto chi saranno i nuovi leader del Marvel universe. L'attenzione si concentra su Captain Marvel, personaggio interpretato ... movieplayer

