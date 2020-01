Capri, mare mosso: aliscafi a singhiozzo (Di mercoledì 29 gennaio 2020) mare agitato, saltano le corse dei collegamenti veloci Torna ad agitarsi il mare a Capri (Napoli). Dopo una tregua durata una decina di giorni che aveva fatto sperare in un anticipo di primavera, questa mattina le condizioni meteo marine hanno costretto i mezzi veloci a saltare alcune corse. Sono state effettuate infatti solo una corsa da Capri per Napoli e due da Napoli per Capri. Tutto resterà fermo fino a questo pomeriggio in attesa dell’evoluzione del meteo. A mantenere i collegamenti con la terraferma ci saranno solo la motonave veloce ed il maxitraghetto della Caremar per trasportare merci ed autovetture. In dubbio anche i collegamenti fra Capri e Sorrento che fino a questo momento sono stati regolari ma che potrebbero fermarsi già nella tarda mattinata. L'articolo Capri, mare mosso: aliscafi a singhiozzo proviene da Ildenaro.it. ildenaro

mattinodinapoli : Mare agitato, a singhiozzo ?i collegamenti tra Capri e Napoli - Figa_Nana : @devilinmyhead_ Ero in barca a Capri (la foto sembra artistica, in realtà stavo vomitando col mal di mare??) -