Calciomercato Napoli, gli azzurri tornano in vantaggio per Sofyan Amrabat (Di mercoledì 29 gennaio 2020) Simone Antonini, giornalista de L’Arena, ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, emittente ufficiale della società. Tema principale il mercato azzurro che coinvolgerà anche dei calciatori scaligeri. “Kumbulla vuole valutare le diverse opzioni per lui, vorrebbe decidere con calma la sua prossima destinazione. La Juventus aveva pensato di prenderlo prima del suo arrivo a Verona per girarlo all under 23. Verona e Napoli sono vicine, ma il giocatore sembra più propenso a trasferirsi all’Inter. Su Amrabat il Napoli è in vantaggio, ma la Fiorentina continua a strizzare l’occhio al calciatore. Ci potrebbero essere anche altri club che invogliano il centrocampista ad aspettare“. Nel frattempo, il Napoli sta lavorando per Ricardo Rodriguez (trattativa difficile) e Andrea Petagna. Il mercato azzurro si è improvvisamente scatenato negli ultimi giorni e non ... calciomercato.napoli

FabrizioRomano : Andrea Petagna al Napoli, colpo in attacco per giugno confermato: accordo totale con la Spal e visite mediche doman… - DiMarzio : #Calciomercato | #Milan, si valuta la posizione di #Rodriguez: incontro in sede con gli agenti, sul giocatore c'è i… - DiMarzio : Intesa totale tra #Napoli e Spal per #Petagna: cifre e dettagli -