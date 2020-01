Bayern, nervi tesi in allenamento: rissa tra Boateng e Goretzka. Poi torna la pace (Di mercoledì 29 gennaio 2020) Brutto episodio nell'allenamento mattutino del Bayern Monaco: Leon Goretzka e Jerome Boateng si sono resi protagonisti di una rissa. Un fallo del centrocampista ex Schalke 04 durante la partitella ha portato alla reazione del difensore e il difensore avrebbe colpito sul viso il compagno di squadra. Nel pomeriggio è arrivata la riconciliazione pubblica tra i due, con una foto pubblicata sui social network. fanpage

sportli26181512 : #BayernMonaco #Bundesliga Bayern, nervi tesi in allenamento: rissa tra Boateng e Goretzka. Poi torna la pace: Brutt… - Queen_Mary_Na : Che poi io non capisco l’Inter... dormiamo in piedi in queste situazioni? E anche loro che lo prestano al Bayern co… -